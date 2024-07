Holanda x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações pela semifinal da Eurocopa (Van Dijk e Harry Kane vestem a braçadeira de capitão na Seleção Holandesa e na Seleção Inglesa, respectivamente)

A final da Eurocopa 2024 será definida nesta quarta-feira (10/7). Holanda e Inglaterra se enfrentam às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela semifinal da competição. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

A equipe que vencer o duelo encara a Espanha na decisão, marcada para o próximo domingo (14/7), às 16h, em Berlim. Os espanhóis derrotaram a França por 2 a 1 nessa terça-feira (9/7).

Holanda x Inglaterra: onde assistir

No Youtube, a CazéTV transmite o duelo entre Holanda e Inglaterra. No streaming, o Prime Video veicula o confronto pela semifinal da Eurocopa.

Como chega a Holanda

Os holandeses cresceram de rendimento no decorrer da Eurocopa e conquistaram a classificação para a semifinal com vitória por 2 a 1, de virada, sobre a Turquia. Sem desfalques, a expectativa é que o técnico Ronald Koeman mantenha a escalação que começou o duelo das quartas de final.

A principal dúvida é no lado direito da equipe. O técnico Ronald Koeman terá que definir sobre a entrada ou não de Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, entre os titulares. Ele pode ocupar a vaga de Dumfries na lateral-direita ou de Donyell Malen no ataque.

A Laranja Mecânica aposta as fichas no atacante Gakpo, do Liverpool, que vem de boas atuações e briga pela artilharia da Euro, com três gols marcados.

Como chega a Inglaterra

Por outro lado, o ‘English Team’ ainda não apresentou atuações convincentes nesta edição da Euro, mas pode se redimir com a classificação para a segunda final consecutiva de Eurocopa. Na última edição, os ingleses perderam nos pênaltis para a Itália.

O técnico Gareth Southgate terá uma dúvida para enfrentar os holandeses. Marc Guéhi, que cumpriu suspensão nas quartas de final contra a Suíça, volta a estar à disposição e pode retornar ao time titular. Além disso, Luke Shaw e Kieran Trippier disputam uma vaga na lateral-esquerda.

Artilheiros da Seleção Inglesa nesta Eurocopa, com dois gols cada, Jude Bellingham e Harry Kane estão garantidos entre os titulares.

Holanda x Inglaterra: prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries (Jeremie Frimpong), Stefan de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders e Xavi Simons; Donyell Malen (Steven Bergwijn), Memphis Depay e Cody Gakpo.

Técnico: Ronald Koeman.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones e Marc Guéhi; Declan Rice, Kobbie Mainoo (Trent Alexander-Arnold), Bukayo Saka e Luke Shaw (Kieran Trippier); Jude Bellingham, Phil Foden e Harry Kane.

Técnico: Gareth Southgate.

Holanda x Inglaterra: arbitragem

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Felix Zwayer (ALE) VAR: Bastian Dankert (ALE)

