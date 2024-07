Vini Jr desabafa sobre eliminação da Seleção Brasileira e pede desculpas: ‘Culpa minha’ (Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira)

O atacante Vinícius Júnior desabafou sobre a eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa América. No último sábado (6/7), o Brasil comandado por Dorival Júnior foi eliminado nos pênaltis (4 a 2) diante do Uruguai.

Nesta terça-feira (9/7), o craque do Real Madrid, que não disputou aquela partida porque estava suspenso, quebrou o silêncio sobre a derrota do Brasil. No Instagram, ele escreveu um texto dedicado aos torcedores e fãs com um pedido de desculpas pela ausência no jogo decisivo da Copa América.

“Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis”, iniciou o jogador.

“Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa”, completou.

Trajetória só começando

No texto, Vini Jr ainda ressaltou que sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira ainda está no início. “Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece”.

O Brasil não vence uma competição internacional desde 2019, quando conquistou a Copa América ao bater o Peru, por 3 a 1, na final disputada no Rio de Janeiro.

