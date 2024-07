Filha de Maradona diz que se comunicou com o pai no além: ‘Quero saber o que houve’

(Diego Maradona ao lado da filha, Dalma Maradona)

Filha de Diego Armando Maradona, a atriz Dalma Maradona revelou que recorreu a médium para se comunicar com o pai no além após a morte dele. Lenda do futebol, o ex-meia argentino morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, após sofrer parada cardíaca.

Dalma contou que foi a médium perto do primeiro ano de aniversário da morte de Diego com o objetivo de se comunicar com o pai e “saber o que houve”. A experiência, de acordo com ela, foi positiva.

“Foi muito bonito o que aconteceu. Sempre acreditei nessas coisas, depois da morte do meu pai, ainda mais. Mas antes sempre sentia que tinha uma percepção maior. Quando aconteceu a morte do meu pai, pensei: ‘Quero saber o que houve’, porque também acontecia coisas com minha filha mais velha e eu não sabia como ajudá-la. Então, fui à médium e foi muito bonito” Dalma Maradona, ao programa argentino Ángel Responde

A filha do craque disse que, agora, “entende perfeitamente o que aconteceu”, mas ainda tem dificuldades para falar sobre a morte do pai. Ela ainda afirmou que só ficará tranquila após o resultado do julgamento que investiga possível tratamento inadequado dos médicos que cuidavam de Maradona antes da morte dele.

“Eu não me conectei apenas com o meu pai, mas com minha avó, com quem tinha um vínculo muito próximo. Não sei se tenho tranquilidade agora, porque para mim, até que se feche o julgamento, não há tranquilidade possível. Mas sei que de alguma maneira está tudo bem, eu sinto meu pai muito perto sempre”, disse Dalma.

Julgamento investiga morte de Maradona

Em abril de 2023, a Justiça Argentina decidiu levar a julgamento os médicos que cuidavam de Diego Maradona antes da morte.

A junta médica que investigou o caso disse que o craque argentino “foi abandonado à própria sorte” pela equipe de saúde. De acordo com o relatório, Maradona “começou a morrer pelo menos 12 horas antes” do momento em que foi encontrado morto e sofreu “prolongado período de agonia”.

A psiquiatra Agustina Cosachov, o clínico geral e neurocirurgião Leopoldo Luque, o psicólogo Carlos Díaz, um enfermeiro, uma enfermeira, um coordenador de enfermeiros e uma médica coordenadora são investigados. Caso sejam considerados culpados, eles podem pegar entre oito e 25 anos de prisão.

O julgamento da equipe de saúda de Maradona foi adiado e deve ser feito em outubro.

