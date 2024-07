Eliminação da Seleção repercute no exterior e jornal argentino ironiza Ronaldinho (Seleção Brasileira perdeu para o Uruguai nos pênaltis)

A eliminação da Seleção Brasileira para o Uruguai foi assunto na imprensa internacional. Críticas, indagações e “cutucadas” não ficaram de fora. Para além da campanha na Copa América, alguns sites e jornais frisaram o fato de o Brasil ser apenas o sexto colocado nas eliminatórias e correr o risco de ficar de fora da Copa do Mundo pela primeira vez na história.

Famoso pelas provocações aos brasileiros, o Diário Olé, da Argentina, brincou com as declarações feitas por Ronaldinho Gaúcho de que não iria assistir os jogos do Brasil. A campanha publicitária em prol da Seleção Brasileira idealizava apresentar críticas feitas por torcedores na voz do ídolo brasileiro como forma de mostrar o impacto nos jogadores e minimizar os ataques.

“Não perdeu nada, Dinho”, escreveu o Olé em seu perfil no X (antigo Twitter).

Não parou por aí, o Olé ainda propôs uma reflexão sobre o desempenho brasileiro: “é o pior momento do Brasil?”. O articulista Matias Ortiz, inclusive, usou a publicação argentina para expor sua opinião.

“A Copa América de 2019 foi um oásis dentro dos pobres últimos 15 anos da Seleção (…) Desde que Zidane dominou Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos e Cacá na Alemanha em 2006, a ‘canarina’ perdeu jogo, qualidade, figura, estilo e sobretudo magia”, comentou.

Mais repercussões

O Mundo Deportivo, de Barcelona, também repercutiu a eliminação brasileira. Na capa, a chamada expôs um vídeo do momento em que Dorival Júnior ficou de fora da roda de jogadores minutos antes das cobranças de pênalti. “O menosprezo dos jogadores do Brasil”, disse. A Bola, de Portugal, também destacou a “polêmica” envolvendo o técnico brasileiro.

Já o Marca, de Madri, ligou a eliminação brasileira a disputa de Vinícius Júnior pelo título de melhor do mundo. A chamada indaga se a campanha abaixo das expectativas na Copa América pode prejudicar a eleição do jogador brasileiro.

Mais comedido, o inglês The Guardian ressaltou que o Brasil não conseguiu vencer mesmo ficando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais.

A Seleção Brasileira volta a campo somente em setembro, quando joga pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil terá pela frente Equador e Chile.

A notícia Eliminação da Seleção repercute no exterior e jornal argentino ironiza Ronaldinho foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.