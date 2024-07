Veja memes da eliminação do Brasil para o Uruguai na Copa América (Jogadores da Seleção Brasileira durante a disputa de pênaltis com o Uruguai)

A vitória do Uruguai sobre o Brasil na decisão por pênaltis (4 a 2) depois de um empate sem gols pelas quartas de final da Copa América rendeu diversos memes nas redes sociais.

Na noite deste sábado (6/7), no Estádio Allegiant, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira apresentou um futebol sem criatividade, que ainda esbarrou numa marcação acirrada dos uruguaios.

No segundo tempo da partida, mesmo com um jogador a mais em campo depois da expulsão de um defensor do Uruguai, o Brasil não conseguiu finalizar uma vez sequer na direção do gol. A clássica frase futebolística “a bola pune” veio à tona na disputa por pênaltis.

Em um dos memes, um torcedor evocou o filme Divertida Mente 2, da Pixar, para provocar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na montagem, ele trocou a personagem “Tristeza” pelo escudo da entidade.

alguém troca o tristeza pra ela assistindo o jogo do Brasil pq isso sim que é triste https://t.co/XBh6axTXP7 — nicoly (@joshgemefino) July 7, 2024

Um jornalista argentino também entrou na zoação. Para irritar os torcedores brasileiros, ele relembrou o episódio em que um diretor de comunicação da CBF ficou mundialmente conhecido ao jogar um gato no chão. A situação ocorreu numa entrevista coletiva do atacante Vinícius Júnior durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

“O Brasil nunca superou este momento”, escreveu o jornalista no X (antigo Twitter), em referência à eliminação do Brasil na Copa América.

Brasil nunca pudo superar este momento… pic.twitter.com/7mCKIh2aTW — Gonzalo Ferrer (@gonzalobferrer1) July 7, 2024

Indignado com a derrota do Brasil, um perfil na rede social X brincou com a possibilidade de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, assumir o comando da CBF para melhorar o futebol da Seleção.

a verdade é q a Seleção só voltará ao topo quando ela assumir o comando da cbf pic.twitter.com/vGC1mlN68q — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) July 7, 2024

Veja outros memes:

O Brasil vai aprender com essa derrota pic.twitter.com/ZSdBIlAejG — PEDRO #CTESPN (@ChiefsFanBR) July 7, 2024

e surpreende um total de 0 pessoas essa derrota do Brasil pic.twitter.com/WTvuxjGUHg — Lanita (@_kafuly) July 7, 2024

estou com medo da seleção brasileira pic.twitter.com/jXmSaGAXLT — senshi (@senshi_real) July 7, 2024

