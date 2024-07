crédito: No Ataque Internacional

Milton Neves critica visual dos jogadores em desabafo contra a Seleção Brasileira (Milton Neves, jornalista e apresentador )

Não faltam motivos para que torcedores, comentaristas e analistas esportivos critiquem o desempenho da Seleção Brasileira na Copa América disputada nos Estados Unidos. Em quatro partidas na competição (três na fase de grupos e uma no mata-mata), o Brasil venceu apenas uma: derrotou o Paraguai, na segunda rodada, por 4 a 1.

A eliminação da equipe comandada por Dorival Júnior veio no revés diante do Uruguai, neste sábado (6/7), em Las Vegas, em disputa de pênaltis (4 a 2) depois de um empate sem gols no tempo regulamentar.

‘Cabelinho batidinho e tatuagens horrorosas’

Apesar das diversas falhas da Seleção Brasileira, o comentarista Milton Neves encontrou um motivo inusitado para criticar os jogadores.

Em um post na rede social X (antigo Twitter), ele ponderou sobre o visual dos atletas em um desabafo contra a fase ruim da Seleção Brasileira. O jornalista ainda disparou contra os uruguaios pelo mesmo motivo.

“Quem viu, viu… A Seleção Brasileira de futebol acabou. Você olha e pensa se existem melhores opções para jogar, e não há. O que temos de melhor está aí em campo. É uma geração nota 4. Triste, é a vida…”, iniciou.

“O detalhe é que o Uruguai também é outra porcaria histórica. O cabelinho batidinho e tatuagens horrorosas estão nas duas seleções. Se você trocar a camisa dos dois e jogar no campo, dificilmente notará diferença. Essas seleções perderam suas identidades até nessa parte estética”, repreendeu.

