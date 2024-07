Ex-jogador de seleção é acusado pela mãe de planejar assassinato da irmã (Carlos Salcedo (direita) ao lado de Neymar (esquerda) durante duelo entre Brasil e México, pela Copa do Mundo de 2018)

O zagueiro Carlos Salcedo, que atua pelo Cruz Azul, do México, e tem quase 50 jogos pela Seleção Mexicana, foi acusado pela própria mãe de planejar o assassinato da irmã mais velha, a apresentadora Martha Paola Salcedo.

Paola foi morta a tiros na noite do último sábado (29/6), no estacionamento de um circo em Huixquilucan, após sair da plateia para atender a ligação. Ela chegou a ser encaminhada a hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Mãe de Martha e Carlos, María Isabel Hernandéz Navarro apontou, por meio de publicação nos stories do Instagram, que o filho e a esposa, Andrea Navarro, foram os mandantes do assassinato da apresentadora

Ela compartilhou post de outro perfil que dizia que a morte de Paola foi um feminicídio e que “o real motivo para que Carlos Salcedo queira sair do país é porque ele e a esposa, Andrea Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola”. “Justiça para minha filha”, pediu María Isabel.

Salcedo pediu para deixar o México

De acordo com a imprensa mexicana, o zagueiro de 30 anos pediu para deixar o Cruz Azul e sair do país “urgentemente” após a morte da irmã, alegando “motivos pessoais”.

Carlos Salcedo é alvo do Internacional para a janela de transferências. De acordo com o GZH, o time mexicano pede 2,5 milhões de euros (R$ 14,5 milhões) ao Colorado para vendê-lo.

Irmãos tinham relacionamento conturbado

O relacionamento entre Martha Paola Salcedo e Carlos Salcedo era conturbado. Há oito anos, em 2016, o jogador chegou anunciar, por meio de comunicado, que romperia relações com a irmã, a mãe e o pai, que era empresário do atleta, alegando que os familiares se aproveitavam da situação econômica dele e que Martha tentava o desestabilizar.

Depois do anúncio, Paola e Carlos travaram disputa judicial. O zagueiro afirmava que a apresentadora mantinha relações com nomes do meio futebolístico para conseguir informações privilegiadas. Ele ainda acusou a irmã de ter tentado extorquido figura pública para ganhar 5 milhões de pesos mexicanos.

Quatro anos depois, em 2020, os dois fizeram as pazes após Martha mandar presente de aniversário para a filha do jogador.

Quem é Carlos Salcedo

Zagueiro de 30 anos, Carlos Salcedo defende o Cruz Azul, do México. Ele começou na base do Tigres, mas teve sua primeira oportunidade profissional no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Mais tarde, o jogador voltou ao seu país para vestir a camisa do Chivas. Passou ainda pela Fiorentina, da Itália, Frankfurt, da Alemanha, e novamente o Tigres. Na sequência, jogou pelo Toronto, do Canadá, e Juárez antes de ser contratado pelo Cruz Azul.

O jogador mexicano tem extensa passagem pela seleção do país: disputou 48 jogos oficiais pela equipe e foi titular na Copa do Mundo de 2018. Recentamente, no entanto, ele não tem sido convocado – o último jogo dele pelo México foi há quase três anos, em agosto de 2021.

