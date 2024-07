Pai de astro de clube inglês é acusado de maus-tratos (Son e jogadores na academia de futebol do pai )

Son Woong-jung, pai do atacante do Tottenham Son Heung-min, foi acusado de maus-tratos pela família de uma criança que frequentava a academia de futebol da qual ele é dono em Gangwon, na Coreia do Sul. A informação é do jornal espanhol Diario As.

Fontes anônimas da agência de notícias sul-coreana Yonhap disseram que o pai e o irmão do craque foram interrogados por autoridades locais.

De acordo com a denúncia, os pais da suposta vítima afirmaram que o filho teria sido agredido por um dos integrantes da academia como punição por um erro em uma partida.

O pai do camisa 7 da Seleção da Coreia do Sul nega todas as acusações. O Ministério Público investiga o caso.

Carreira de Son Heung-min

Conhecido pela simpatia e bom humor, Son chegou ao Tottenham em 2015 e virou um dos principais jogadores do elenco. São 408 jogos pelo clube inglês e 163 gols marcados.

Pela Seleção da Coreia do Sul Son tem 127 jogos, 48 gols marcados e venceu os Jogos Asiáticos em 2019.

O atacante foi eleito futebolista sul-coreano do ano em sete temporadas (2013,2014,2017, 2019, 2020, 2021 e 2022).

