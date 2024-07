Brasileiro ídolo do Liverpool é consagrado pastor, e Kaká reage (Ídolo do Liverpool, que hoje defende o Al Ahli, da Arábia Saudita, se emociona ao ser consagrado pastor)

Um jogador brasileiro que é ídolo do Liverpool, da Inglaterra, foi consagrado pastor ao lado da esposa no último fim de semana, em Maceió.

Aos 32 anos, o atacante Roberto Firmino agora é um representante da Manah Church.

A novidade foi divulgada no Instagram do atacante e contou com a reação do craque Kaká – eleito melhor jogador do mundo em 2007 e campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002.

No post de Firmino, Kaká escreveu: “Glória a Deus”.