Áustria x Turquia: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa (A Áustria terminou na primeira posição do Grupo D)

Áustria e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (2/7), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Eurocopa, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. Saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações para a partida.

A Áustria foi a primeira colocada do Grupo D, com seis pontos. Já a Turquia ficou na segunda posição do Grupo F, com a mesma pontuação.

A seleção que avançar enfrentará nas quartas de final a vencedora do duelo entre Romênia e Holanda, que se enfrentam também nesta terça, às 13h.

Áustria x Turquia: onde assistir

A partida entre Áustria e Turquia será transmitida pelo canal fechado SporTV.

Áustria x Turquia: prováveis escalações

Áustria: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Turquia: Günok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Yüksek; Yilmaz, Güler, Y?ld?z, Tosun. Técnico: Vincenzo Montella.

Áustria x Turquia: arbitragem

Árbitro: Artur Soares Dias (Portugal)

Artur Soares Dias (Portugal) Auxiliares: Paulo Soares e Pedro Ribeiro (Portugal)

Paulo Soares e Pedro Ribeiro (Portugal) VAR: Tiago Martins (Portugal)

