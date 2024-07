Romênia x Holanda: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa (Romênia e Holanda se enfrentam pelas oitavas de final da Euro)

Romênia e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (2/7), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final da Eurocopa, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações para a partida.

A Romênia foi a primeira colocada do Grupo E, com quatro pontos. Já a Holanda ficou na terceira posição no Grupo D, com a mesma pontuação.

A seleção que avançar enfrentará nas quartas de final a vencedora do confronto entre Áustria e Turquia, que se enfrentam também nesta terça, às 16h, em Leipzig.

Romênia x Holanda: onde assistir

A partida entre Romênia e Holanda será transmitida pelo canal fechado SporTV.

Romênia x Holanda: prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Nathan Aké, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons; Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Romênia: Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Barca, Deian Sorescu; Marius Marin, Dennis Man, Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Valetin Mihaila; Denis Dragus.Técnico: Edward Iord?nescu.

Romênia x Holanda: arbitragem

Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)

Felix Zwayer (Alemanha) Auxiliares: Stefan Lupp e Marco Achmüller (Alemanha)

Stefan Lupp e Marco Achmüller (Alemanha) VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

