Jogadores da Espanha celebram classificação na Eurocopa ao som de música brasileira (A Espanha venceu a Geórgia por 4x1 nas oitavas de final da Eurocopa 2024)

No último domingo (1/6), a seleção espanhola celebrou a classificação para as quartas de final da Eurocopa com um toque brasileiro. Os jovens atacantes Nico Williams, de 21 anos, e Lamine Yamal, de 16 anos, lideraram a virada de 4 a 1 da Espanha sobre a Geórgia.

Como parte da comemoração, eles dançaram ao som de um sucesso brasileiro da década passada: “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”. A canção, que se tornou uma febre nacional em 2012, foi imortalizada por Neymar ao comemorar seu centésimo gol.

Marcelo Martins, a voz principal da música, expressou sua gratidão nas redes sociais. “É emocionante ver nossa música atravessando fronteiras e sendo parte de momentos tão especiais. ‘Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha’ é eterna,” declarou o cantor que segue em carreira solo desde final da formação com João Lucas.

O atacante Lamine Yamal até compartilhou um verso da canção após o jogo, tornando a celebração ainda mais especial.

Essa fusão de culturas musicais e alegria no campo demonstra como o futebol transcende fronteiras e une nações. A Espanha, com sua vitória e dança animada, provou que a música brasileira continua a inspirar e unir jogadores de todo o mundo.

A seleção espanhola volta aos gramados nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília), para encarar a Alemanha, anfitriã desta edição de Eurocopa. O jogo é válido pelas quartas de final e a bola rola na Stuttgart Arena.

