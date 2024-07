crédito: No Ataque Internacional

Jogador da Seleção Brasileira é anunciado por time bicampeão da Champions (Douglas Luiz (na ponta esquerda) foi titular no amistoso com o México no início de junho)

A Juventus de Turim anunciou no domingo (30/6) a contratação do meia brasileiro Douglas Luiz, do Aston Villa, por cerca de 50 milhões de euros (R$ 300 milhões), segundo a imprensa.

Douglas Luiz, de 26 anos, assinou por cinco temporadas com o tradicional time italiano, que terminou em terceiro lugar na última Serie A.

“Estou muito feliz por ser um Bianconero… Até breve e Forza Juve!”, disse o jogador, que também atua pela Seleção Brasileira e que atualmente disputa a Copa América, em um vídeo nas redes sociais.

Douglas Luiz è ????????????????????????? — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2024

Depois de chegar em 2019, vindo do Manchester City, Douglas Luiz se tornou peça fundamental do Aston Villa, comandado pelo espanhol Unai Emery e que terminou em quarto lugar na Premier League nesta temporada.

Apesar de ter se classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Aston Villa deve reduzir sua massa salarial devido às regras do fair play financeiro.

Douglas Luiz marcou 22 gols em 204 jogos pelo Aston Villa.

