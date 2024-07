Cazé TV anuncia compra de direitos de campeonato europeu (Cazé TV foi criada há um ano e meio para transmitir a Copa do Mundo do Catar 2022)

A Cazé TV segue investindo em direitos de transmissão de competições esportivas. Na tarde desta segunda-feira (1/7), no intervalo do duelo entre França e Bélgica, pelas oitavas da Eurocopa, a emissora anunciou que transmitirá a Ligue 1 e a Supercopa da França até 2027.

Até a última temporada, o Campeonato Francês era transmitido pela ESPN. Porém, com o término do contrato, a Cazé TV, em conjunto com a Livemode, empresa responsável pela transmissão, comprou os direitos e será responsável pelas próximas três temporadas da liga nacional francesa.

Em 2023/24, o Paris Saint-Germain foi campeão da Ligue 1 com 76 pontos em 34 partidas. Como também venceu a Copa da França, o PSG enfrentará na Supercopa o Monaco, que foi vice-campeão da Ligue 1.

A Cazé TV fez mais um investimento em grandes competições. A emissora que foi criada no fim de 2022 já transmitiu competições com as edições da Copa do Mundo Masculina 2022 e Feminina 2023, Euro 2024 e o Campeonato Alemão. Em julho, a emissora será responsável pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

