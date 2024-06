PSV, da Holanda, lança camisa em homenagem ao Brasil; veja fotos (PSV lançou uniforme em homenagem ao Brasil)

O PSV Eindhoven lançou, nesta sexta-feira (28/6), seu terceiro uniforme para a temporada 2024/5. A vestimenta traz elementos que homenageiam o Brasil. O clube holandês foi a porta de entrada para grandes jogadores brasileiros no futebol europeu.

Entre os que passaram pelo PSV estão o ex-atacante Ronaldo Fenômeno e o ex-volante Vampeta. O principal atleta nascido no Brasil da história do clube, entretanto, é Romário. O baixinho é o quarto maior artilheiro da história do time, com 128 gols em 145 jogos.

Nova camisa do PSV

A nova camisa do clube é predominantemente branca, com detalhes em azul, verde e amarelo, refletindo as cores da bandeira brasileira. Além da camisa, o conjunto inclui calções azuis e meiões amarelos, mantendo a mesma paleta de cores em tributo ao Brasil.

O PSV conta atualmente com os brasileiros André Ramalho e Mauro Júnior em seu elenco. A dupla de zagueiros participou do anúncio do novo uniforme da equipe. Além deles, o ponta-direito Savinho, revelado pelo Atlético, teve passagem recente pelo clube.

O PSV é o atual campeão holandês e da Supercopa da Holanda. O equipe se prepara para disputar a Champions League na temporada 2024/25.