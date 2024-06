Cristiano Ronaldo quase é atingido por torcedor que pulou da arquibancada; veja o vídeo (Fã pulou da arquibancada para tentar um contato com Cristiano Ronaldo )

Cristiano Ronaldo viveu uma situação inusitada após a derrota de Portugal por 2 a 0 para a Geórgia, nessa quarta-feira (26/6), pela terceira rodada do Grupo F da Eurocopa 2024, na Alemanha.

A caminho do vestiário, o atacante quase foi atingido por um torcedor que saltou da arquibancada da Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, para tentar um contato com o astro português. No entanto, a segurança agiu rapidamente e bloqueou o fã, para surpresa de CR7. Veja abaixo.

Portugal nas oitavas de final da Eurocopa 2024

Mesmo com a derrota, Portugal já estava classificado para as oitavas de final como líder do Grupo F. O técnico Roberto Martínez optou por um time misto com apenas Diogo Costa e Cristiano Ronaldo do time considerado titular iniciando a partida.

A Geórgia terminou em terceiro, mas avançou para a próxima fase. A Turquia, que venceu a Tchéquia, ficou com o segundo lugar do Grupo F.

