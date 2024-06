crédito: No Ataque Internacional

Veja quais são os confrontos das oitavas da Euro 2024 (Taça da Eurocopa)

A fase de grupos da Euro 2024 chegou ao fim nesta quarta-feira (26/6). Com isso, todos os duelos das oitavas de final da Eurocopa foram decididos. Veja abaixo os confrontos do mata-mata do torneio europeu.

Na tarde desta quarta-feira (26/6), a Geórgia venceu Portugal por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final como terceiro colocado do grupo F, o qual foi liderado pelos portugueses.

Simultaneamente, a Turquia bateu a Tchéquia por 2 a 1 e ficou com a segunda colocação da chave. Já os tchecos se despediram da competição.

Com isso, o chaveamento foi decidido. De um lado, Espanha, Geórgia, Alemanha, Dinamarca, Portugal, Eslovênia, França e Bélgica brigam por uma vaga na decisão.

Por outro lado, Romênia, Holanda, Áustria, Turquia, Inglaterra, Eslováquia, Suíça e Itália disputam um lugar na final da Euro.

Confrontos das oitavas da Euro

Espanha x Geórgia

Alemanha x Dinamarca

Portugal x Eslovênia

França x Bélgica

Romênia x Holanda

Áustria x Turquia

Inglaterra x Eslováquia

Suíça x Itália

