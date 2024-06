Chile x Argentina: onde assistir, horário e escalações pela Copa América (Argentina e Chile medem forças nesta terça-feira (26/6), pela segunda rodada do Grupo A da Copa América)

Argentina e Chile se enfrentam nesta terça-feira (25/6), no Metfife Stadium em Nova Jersey, às 22h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

A Argentina estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Canadá e está a um triunfo de se classificar às quartas de final. O Chile, que empatou na estreia com o Peru por 0 a 0, entra como franco atirador.

Na Copa América de 2016, neste mesmo estádio, o Chile bateu os argentinos nos pênaltis (4 a 2, após 0 a 0 no tempo normal) e se sagrou campeã.

Leia também: Brasil tem noite pouca inspirada e empata com Costa Rica em estreia na Copa América

A Argentina lidera o Grupo A, com três pontos. O Chile aparece em terceiro, com apenas um tento. Em segundo, com a mesma quantidade, está o Peru. Sem pontuar, o Canadá é o lanterna.

Chile x Argentina: onde assistir

Na TV fechada, o SporTV transmite a partida entre Chile e Argentina.

Como está o Chile

O Chile passou perrengues para esta partida. A começar, um atraso no voo de Dallas, onde estava, para Nova York, por causa de forte tormenta. Depois, o avião demorou uma hora para pousar, pois havia várias aeronaves em processo de descida. E mais uma hora para sair do aeroporto, já que todas as saídas estavam fechadas por causa da presença do candidato à presidência americana Donald Trump.

Para este jogo, o Chile tem um desfalque certo: Diego Valdez. O apoiador se machucou no duelo com o Peru, está vetado e dificilmente terá condições de jogo para o duelo com o Canadá, pela terceira rodada. Vargas foi titular na estreia, mas Brereton deve ter uma oportunidade.

Como está a Argentina

A imprensa argentina lembra que Scaloni não tem o histórico de repetir escalações. Assim, dá como certa algumas mudanças. Principalmente pelo fato de os hermanos terem cometido alguns erros defensivos contra os canadenses.

Dessa forma, é provável que o zagueiro Otamendi entre na zaga, e Tagliafico apareça como favorito à lateral esquerda. Nesse caso, Lisandro Martínez e Acuña poderiam ir para o banco.

Também é certo que Enzo Martínez comece como titular no meio de campo. Assim, Di Maria ou Paredes podem começar no banco. Na frente, a dúvida de sempre: começa Lautaro Martínez ou Álvarez? Messi, aniversariante dessa segunda-feira, é presença certa.

Chile x Argentina: prováveis escalações

Chile : Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Pulgar e Núñez; Victor Dávila, Sánchez e Osorio; Brereton (Vargas).

Técnico : Gareca

: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Pulgar e Núñez; Victor Dávila, Sánchez e Osorio; Brereton (Vargas). : Gareca Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez (Otamendi) e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Di Maria (Paredes), Messi e Álvarez (Lautaro Martínez).

Técnico: Lionel Scaloni

Chile x Argentina: arbitragem

Árbitro : Andrés Matonte (URU)

: Andrés Matonte (URU) Auxiliares : Nicolas Taran e Carlos Barreiro (URU)

: Nicolas Taran e Carlos Barreiro (URU) VAR: Carlos Orbe (EQU

A notícia Chile x Argentina: onde assistir, horário e escalações pela Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.