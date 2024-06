Brasil x Costa Rica: onde assistir, horário e escalações pela Copa América (Seleção Brasileira antes do amistoso contra os Estados Unidos)

O Brasil estreia na Copa América 2024 nesta segunda-feira (24/6). A partir de 22h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Costa Rica, no oFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo D do torneio nos Estados Unidos.

Abaixo, o portal No Ataque traz as principais informações do jogo, como onde assistir, escalações, arbitragem e mais.

Brasil na Copa América 2024

O Brasil é o terceiro maior vencedor da Copa América, com nove títulos – seis a menos que Uruguai e Argentina, atual campeã. Nos Estados Unidos, a equipe treinada por Dorival Júnior tenta trazer a taça novamente para o país depois de cinco anos.

Sem Neymar, lesionado, as esperanças brasileiras estão com Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick, jovens atacantes do Real Madrid.

No cargo desde janeiro, Dorival Júnior tem, na Copa América, o primeiro grande desafio à frente da Seleção Brasileira. O treinador está invicto em quatro jogos no comando do time pentacampeão mundial. Foram vitórias sobre Inglaterra (1 a 0) e México (3 a 2), além de empates com Espanha (3 a 3) e Estados Unidos (1 a 1) em amistosos

Além da Costa Rica, o Brasil tem Colômbia e Paraguai como adversários no Grupo D da Copa América.

Brasil x Costa Rica: onde assistir

A partida entre Brasil e Costa será transmitida por Globo e SporTV.

Brasil x Costa Rica: prováveis escalações

O técnico Dorival Júnior evitou o mistério e confirmou a escalação da Seleção Brasileira para a estreia da Copa América. Após as observações nos amistosos contra México e Estados Unidos, o treinador definiu o time com o zagueiro Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana nos lugares de Beraldo e Wendell.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Èder Militão e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior. Treinador: Dorival Júnior.

Brasil x Costa Rica: personagens

Dorival Júnior, técnico do Brasil: “Todos os jogadores estão preparados e prontos. Nenhum está abaixo do que esperávamos, realizamos excelentes treinos e o elenco está muito confiante. O time inicial está escolhido. Temos de estar muito atentos. Vai ser um jogo rápido, mas trabalhámos nisso nos treinos”.

Danilo, capitão da Seleção Brasileira: “Ansiedade existe. É estreia. Sabemos da expectativa quanto ao que vamos apresentar. Todos querem ver a Seleção jogar. Esperamos cumprir com as expectativas. Se for possível jogar bonito, que seja, mas que não pode faltar determinação”.

Brasil x Costa Rica: arbitragem

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

