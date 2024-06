Equador tem Enner Valencia expulso e perde para a Venezuela na Copa América (Equador perdeu de virada para a Venezuela)

O Equador enfrentou a Venezuela neste sábado e foi derrotado por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América. O gol dos equatorianos foi marcado por Jeremy Sarmiento. Cádiz e Bello fizeram para os venezuelanos. A partida foi disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. Enner Valencia, jogador do Internacional, foi expulso ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, a Venezuela assumiu provisoriamente a liderança da chave, com três pontos e um gol de saldo. O Equador está na lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado. Às 22h, o duelo entre México e Jamaica, válido pela mesma chave, pode alterar a classificação.

O próximo jogo do Equador na competição é nesta quarta-feira contra a Jamaica, às 19h (de Brasília), em Las Vegas. A Venezuela jogará no mesmo dia contra o México, às 22h, em Los Angeles.

Expulsão de Enner Valencia no primeiro tempo

O Equador começou melhor na partida. Aos 11 minutos, o atacante Yeboah finalizou com perigo e assustou o goleiro Rafael Romo. Aos 18, os equatorianos chegaram mais uma vez. Após cruzamento na área, Mena chegou livre para finalizar e parou em Romo. Ao tentar finalizar no rebote, Enner Valencia atingiu o rosto do zagueiro venezuelano Herrera com a sola da chuteira e foi advertido com o cartão amarelo.

Após revisão do VAR, o árbitro Wilmar Roldan considerou que o jogador do Internacional colocou em risco a integridade do adversário e o atacante foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Equador abriu o placar. Aos 40, Sarmiento aproveitou rebote da zaga após cobrança de falta e bateu rasteiro para marcar.

Virada da Venezuela na segunda etapa

Com um jogador a mais, a Venezuela foi ao ataque. Aos 17, após cobrança de falta, a bola ficou “viva” na área e o atacante venezuelano Cádiz “furou” o chute. Dois minutos depois, Cádiz se redimiu. Após uma cobrança rápida de lateral, Rondón tocou para Cádiz que chegou finalizando e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Domínguez. Era o empate da Venezuela.

Aos 29 minutos veio a virada. Depois de um cabeceio de Rondón defendido por Domínguez, Bello aproveitou o rebote e virou para a Venezuela.

