Geórgia e Tchéquia empatam e ainda sonham com classificação na Euro (Jogadores de Geórgia e Tchéquia batalharam pela vitória)

Geórgia e Tchéquia se enfrentaram neste sábado, no Volksparkstadion, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Euro 2024. Com gols de Schick, para os tchecos, e Mikautadze, para os georgianos, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

Com o resultado, ambas as seleções conquistam seu primeiro ponto no Grupo F. Por ter um saldo de gols melhor, a República Tcheca ocupa a terceira colocação. A Geórgia aparece na lanterna.

O próximo compromisso da Geórgia está marcado para quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrentará Portugal, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Euro. No mesmo dia e horário, a República Tcheca terá duelo diante da Turquia.

O jogo

A Tchéquia começou o jogo de forma agressiva e depois de muito insistir, encontrou o primeiro gol aos 19 minutos do primeiro tempo. Coufal cobrou lateral forte para área e Hlozek mandou para as redes, mas, após revisão do VAR, o tento foi anulado por conta de um toque de mão do camisa 9 na hora de dominar.

Apesar de todo domínio e pressão da República Tcheca, quem abriu o placar foi a Geórgia. Aos 45 minutos, em cruzamento para a área, a bola bateu na mão do zagueiro Hranac, e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Mikautadze converteu com tranquilidade.

Os tchecos buscaram o empate no começo do segundo tempo, aos 13 minutos. Ondrej Lingr aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou na trave. No rebote, Patrik Schick apareceu sozinho e mandou para as redes.

A notícia Geórgia e Tchéquia empatam e ainda sonham com classificação na Euro foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.