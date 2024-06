crédito: No Ataque Internacional

Bélgica vence Romênia e embola grupo para a última rodada da Euro (Bélgica contou com gol de Kevin de Bruyne para vencer por 2 a 0)

A Bélgica venceu a primeira na Eurocopa neste sábado, ao bater a Romênia, por 2 a 0, em Colônia, pela segunda rodada da fase de grupos. Tielemans e De Bruyne marcaram os gols que deram o triunfo aos belgas.

Com a vitória, a Bélgica somou seus primeiros pontos na Eurocopa, após estrear com derrota para a Eslováquia. Mesmo assim, os belgas ficaram atrás dos romenos por saldo de gols e estão na vice-liderança.

Eslováquia e Ucrânia, outras duas seleções do grupo, também possuem três unidades, mas ficaram atrás pelo critério de desempate. Como todas as seleções têm três pontos, a chave está embolada, e a equipe que vencer se classifica.

As seleções voltam a campo na próxima quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos. A Bélgica encara a Ucrânia, e a Romênia duela contra a Eslováquia. Ambos os jogos estão marcados para às 13h (de Brasília).

O jogo

Com apenas um minuto de jogo a Bélgica abriu o marcador. Doku encontrou Lukaku, que fez o pivô na área e rolou para Tielemans. O meia bateu de primeira no cantinho, marcando o primeiro gol dos belgas.

A Rômenia respondeu logo depois. Aos quatro minutos, o zagueiro Dragusin subiu de cabeça e testou para boa defesa do goleiro Casteels.

A Bélgica voltou a incomodar aos 18 minutos. De Bruyne saiu da marcação, disparou pelo meio e encontrou Lukebakio no lado direito do área. O atacante cortou para o pé esquerdo e bateu para excelente intervenção de Nita, goleiro da Romênia.

As equipes começaram o segundo tempo criando boas chances. A Romênia assustou aos dois minutos, quando Mihaila arrancou, invadiu a área e bateu por cima do gol de Casteels. Logo depois, De Bruyne respondeu para a Bélgica com finalização para fora.

A Bélgica chegou com perigo ao ataque aos 16 minutos. Doku recebeu de De Bruyne, cortou a marcação, arrumou para o pé esquerdo e bateu para fora.

Um minuto depois, Lukaku ampliou para a Bélgica, após receber lindo passe de De Bruyne e chutar na saída do goleiro. No entanto, o atacante estava um pouco a frente do defensor romeno, e o gol foi anulado.

A Bélgica seguiu pressionando com chutes de Lukaku e De Bruyne, mas que não entraram. Com os gols perdidos pelos belgas, a Romênia se lançou ao ataque e teve sua melhor chance aos 22 minutos. Denisman disparou, saiu na cara do gol e bateu, mas parou em grande defesa de Casteels.

Os belgas chegaram ao segundo gol aos 34 minutos. Casteels cobrou o tiro de meta, a bola passou por todo o campo e chegou em De Bruyne no ataque. O meia saiu na cara de Nita e se atirou na bola para ampliar o placar para a Bélgica.

A Romênia quase diminuiu aos 39 minutos. O zagueiro belga Faes falhou, Alibec tomou a bola e bateu na saída de Casteels, mas Castagne conseguiu chegar a tempo e, quase em cima da linha, tirou o gol romeno.

Lukaku assustou aos 43 minutos, mas parou em outra intervenção de Nita. A Bélgica segurou o resultado nos minutos finais para sair de campo com a vitória.

