Restos mortais do Polvo Paul são encontrados em ‘templo’ do futebol

(A urna, no formato de um polvo, foi banhada a ouro)

O jornal Marca, da Espanha, encontrou nesta semana os restos mortais do Polvo Paul, cefalópode que ficou mundialmente conhecido em 2010 por adivinhar o país campeão da Copa do Mundo na África do Sul. De acordo com a publicação, o bicho “descansa” em um “templo” do futebol na Alemanha.

O Polvo Paul, que fez suas previsões para a África do Sul 2010 no Sea Life em Oberhausen, morreu em outubro de 2010. Ele foi cremado. uma urna funerária foi criada e agora está em exibição no Museu do Futebol Alemão em Dortmund. A urna, no formato de um polvo foi banhada a ouro.

Na Copa do Mundo de 2010, o cefalópode mais famoso da história adivinhou corretamente todos os resultados da Alemanha na competição, incluindo a derrota na semifinal contra a Espanha. O Polvo Paul também acertou o vencedor da final escolhendo a caixa com a bandeira da Espanha em vez da da Holanda.

“Templo” do futebol

Além dos restos mortais do Povo Paul, o Museu do Futebol Alemão em Dortmund exibe a camisa utilizada por Maradona da final da Copa do Mundo de 1990, todas as camisas dos clubes de Beckenbauer, a camisa com a qual Bierhoff venceu a Euro de 1996 pela Alemanha e as chuteiras com as quais Helmut Rahn e Mario Götze venceram a primeira (1954) e a quarta Copa do Mundo da Alemanha (2014).

