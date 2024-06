Copa América: entenda por que jogos serão disputados em campos com dimensões menores (O Brasil estreia na Copa América no SoFi Stadium, em Inglewood, contra a Costa Rica, nesta segunda-feira (24/6), às 22h)

A corrida pelo título da Copa América começa nesta quinta-feira (20/6), com duelo pelo Grupo A, entre Argentina e Canadá, às 21h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia. Nesta edição, os Estados Unidos recebem o torneio, o que propicia uma curiosidade: os campos utilizados têm dimensões menores.

Estádios em 13 cidades diferentes receberão os jogos pela Copa América: Allegiant Stadium, em Las Vegas; AT&T Stadium, em Arlington; Bank of America Stadium, em Charlotte; GEHA Field at Arrowhead Stadium e Children’s Mercy Park, em Kansas City; Hard Rock Stadium, em Miami; Levi’s Stadium, em Santa Clara; Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta; MetLife Stadium, em Nova Jersey; NRG Stadium, em Houston; SoFi Stadium, em Inglewood; State Farm Stadium, em Glendale; Exploria Stadium, em Orlando; e Q2 Stadium, em Austin.

Dos 14 mencionados, 11 recebem jogos de times da NFL – destacados em negrito. E é justamente por isso que os gramados têm dimensões menores. A principal liga de futebol americano segue o padrão 109,75m x 48,75m.

Para padronizar o tamanho, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) acatou o pedido da Federação dos Estados Unidos (US Soccer) e da Confederação das Américas do Norte e Central (Concacaf) e, com o intuito de não precisar realizar ajustes nas estruturas dos estádios, definiu que as medidas serão de 100m x 64m.

Para se ter uma noção da diferença, na Copa do Mundo, o comprimento dos campos é de 105m e a largura é de 68m. Apesar da variação, a menor dimensão ainda obedece a exigência da Federação Internacional de Futebol (Fifa). A regra da entidade diz que os gramados para jogos internacionais precisam ter entre 100 e 110 metros de comprimento e entre 64 a 75 metros de largura.

E na Copa do Mundo de 2026?

Canadá, México e Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo de 2026. Diferentemente da Copa América, no Mundial, os estádios dos EUA sofrerão adaptações para atender aos padrões do torneio: 105m x 68m.

Seleção Brasileira na Copa América

A Seleção Brasileira, comandada por Dorival Júnior, integra o Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica.

Estreia na competição nesta segunda-feira (24/6), às 22h, diante da Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood. Depois, pela segunda rodada, mede forças com o Paraguai em 28 de junho (sexta-feira), às 22h, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Para encerrar a participação na fase de grupos, duela com a Colômbia em 2 de julho (terça-feira), a partir das 22h, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

As duas melhores equipes de cada chave se classificam às quartas de final. O mata-mata, disputado em jogo único, prevalece até a final.

Convocados por Dorival Júnior para a Copa América

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo); Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético) e Wendell (Porto);

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético) e Wendell (Porto); Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG); Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham); Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

Grupos na Copa América

Grupo A: Argentina, Peru, Chile e Canadá

Grupo B: México, Equador, Venezuela e Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica

Datas da Copa América

Fase de grupos : 20 de junho a 2 de julho

: 20 de junho a 2 de julho Quartas de final : 4 a 6 de julho

: 4 a 6 de julho Semifinal : 9 e 10 de julho

: 9 e 10 de julho Disputa do 3º lugar : 13 de julho

: 13 de julho Final: 14 de julho

A notícia Copa América: entenda por que jogos serão disputados em campos com dimensões menores foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.