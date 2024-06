Campeão mundial pelo Real Madrid salva casal de se afogar em mar de Maldivas (Em Maldivas, Sergio Arribas salvou um casal no mar)

Sergio Arribas viveu um dia de herói em Maldivas. Campeão do Mundial de Clubes de 2022 pelo Real Madrid, o espanhol de 22 anos notou os pedidos de socorro e salvou um casal de se afogar no mar em meio às férias do futebol.

O atual jogador do Almería, também da Espanha, estava na piscina com a sua namorada quando ouviu os gritos desesperados. Rapidamente, Arribas recorreu a um tobogã que se conectava diretamente com o mar e ajudou o casal a sair do mar com segurança.

Assim como o ponta-direita, a namorada também ajudou no resgate em Maldivas, ilha paradisíaca na Ásia, precisamente no Oceano Índico. Veja o vídeo do resgate abaixo.

Sergio Arribas nasceu em Madrid, em 30 de setembro de 2001, e foi revelado pelo Real Madrid. Com a camisa do time profissional merengue, o atleta fez 14 jogos e um gol. Só que este gol foi em um jogo importante: o ponta completou a goleada espanhola sobre o Al-Ahly, do Egito, por 4 a 1 na semifinal Mundial de Clubes de 2022, em fevereiro de 2023.

Meses depois do título mundial, o atleta foi negociado logo na sequência com o Almería. Logo na sua primeira temporada (2023/24), ele foi o artilheiro da equipe em La Liga com nove gols, mas não evitou o rebaixamento do time – terminou em 19º no Espanhol.

