Em busca de emprego? Seleção demite treinador e procura substituto no LinkedIn (Seleção da Índia perdeu para Catar recentemente)

Está em busca de um emprego? A Seleção da Índia fez uma publicação no LinkedIn, rede social que é uma plataforma de empregos, em busca de um novo técnico. A vaga surgiu após a queda do time nacional nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e a consequente demissão do croata Igor Stimac. Agora, o país asiático busca um técnico para o comando da equipe de futebol.

No entanto, mesmo tendo feito a postagem em uma rede social que dá a possibilidade para diversas pessoas, a vaga é restrita por um requisito. Para assumir o comando da Índia, o técnico deve ter uma experiência considerável em outras seleções.

“Experiência mínima de dez a quinze anos como treinador de elite, tendo sido jogador de futebol ou dirigido uma seleção nacional durante as eliminatórias da Copa do Mundo ou de um torneio continental” Requisito da Índia em publicação no LinkedIn

Atualmente na posição 121 no ranking da FIFA, a Índia se viu fora da terceira fase das Eliminatórias da Ásia por uma derrota em 11 de junho. O revés diante do Catar por 2 a 1 deixou o país de 1,4 bilhão de pessoas fora de mais um Mundial.

A única vez que a Índia se classificou para a Copa do Mundo foi em 1950, mas desistiu de competir no Brasil por motivos financeiros. O grande resultado no futebol do país, que tem o críquete como principal esporte, foi o quarto lugar na Olímpiada de Melbourne 1956.

