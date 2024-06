crédito: No Ataque Internacional

Sérvia x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa (Inglaterra estreia na Eurocopa contra a Sérvia)

Sérvia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (16/6), a partir das 16h, no Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, pela primeira rodada do Grupo C da Eurocopa. Saiba onde assistir e mais informações.

Além de Sérvia e Inglaterra, Eslovênia e Dinamarca fazem parte da chave – as seleções também se enfrentam neste domingo, mas a partir das 13h.

Sérvia x Inglaterra pela Eurocopa: onde assistir

A partida entre Sérvia e Inglaterra terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada).

Sérvia x Inglaterra pela Eurocopa: prováveis escalações

Provável escalação da Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic e Kostic; Tadic e Sergej Milinkovic-Savic; Aleksandar Mitrovi?. Técnico: Dragan Stojkovi?.

Provável escalação da Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mita; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Técnico: Sylvinho.

