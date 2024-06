Alemanha atropela Escócia e vence partida de abertura da Euro (Jamal Musiala comemora gol marcado contra a Escócia, pela Eurocopa)

A Alemanha atropelou a Escócia na partida de abertura da Eurocopa. Pela primeira rodada do Grupo A da competição, o time comandado por Julian Nagelsmann venceu a equipe escocesa por 5 a 1, na Allianz Arena, em Munique.

Os gols da vitória foram marcados por Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Emre Can. Rüdiger marcou contra e descontou para a Escócia.

Com a vitória, a Seleção Alemã chegou aos três pontos e assumiu a liderança do Grupo A. Já a Escócia ficou na quarta colocação, com nenhum ponto conquistado. As equipes aguardam o resultado da partida entre Hungria e Suíça, neste sábado (15/6), às 10h (de Brasília), que fechará a primeira rodada do Grupo A.

A Alemanha volta a campo na próxima quarta-feira (19/6), às 13h, quando enfrenta a Hungria na Stuttgart Arena, pela segunda rodada da fase de grupos. Na outra partida da chave A, a Escócia encara a Suíça às 16h, no Cologne Stadium.

Como foi o jogo?

O placar foi inaugurado pela Alemanha logo aos dez minutos da etapa inicial. Wirtz, na entrada da área, aproveitou passe de Toni Kroos pela ponta direita e finalizou rasteiro, de primeira, para marcar o primeiro gol da partida.

Os donos da casa ampliaram a vantagem aos 19 minutos do primeiro tempo. Havertz recebeu lançamento de Gundogan pela esquerda, cortou um marcador dentro da área e rolou para Musiala, que ajeitou e chutou no ângulo do goleiro Gunn.

Aos 46 da primeira etapa, a Alemanha aumentou a diferença. Ryan Porteous acertou carrinho violento em Gundogan na pequena área e o árbitro foi consultar o VAR. Após revisão, o jogador escocês foi expulso e o pênalti foi assinalado. Havertz deslocou o goleiro e converteu a cobrança.

O quarto gol da Alemanha veio aos 23 minutos do segundo tempo. Fullkrug aproveitou bola rebatida pela defesa adversária e acertou finalização forte, no ângulo esquerdo do arqueiro escocês.

A Escócia descontou aos 42 da etapa final. Após cobrança de falta, a bola foi rebatida e Rudiger tentou desviar para a linha de fundo, mas jogou para a sua própria meta e marcou contra.

O último tento do jogo foi marcado novamente pela Alemanha, aos 48 do tempo complementar. Emre Can aproveitou passe de Thomas Muller, dominou na entrada da área e chutou rasteiro no canto esquerdo, sem chances para Gunn.

