Messi define seu último time, abre o coração e revela medo (Jogador do Inter Miami, Messi explicou quando pretende se aposentar)

Lionel Messi, prestes a completar 37 anos, admitiu não estar pronto para deixar o futebol. O atacante revelou ter ‘medo’ de se aposentar e falou sobre o apego ao esporte em entrevista à ESPN Argentina, que teve trecho divulgado nesta quarta-feira (12).

“Fiz isso por toda a minha vida, adoro jogar bola, desfruto dos treinamentos, das partidas, do dia a dia. E sinto um pouco de medo de que tudo vá acabar, sempre existe”, disse Lionel Messi, à ESPN Argentina.

“Foi um passo difícil deixar a Europa para vir para cá. Ter sido campeão do mundo me ajudou muito a ver as coisas de outra maneira. Desfruto muitos dos pequenos detalhes, porque sei que quando não jogar mais vou sentir falta”, acrescentou.

O argentino assegurou que o Inter Miami será seu último clube. Contratado pela equipe dos Estados Unidos em 2023, Messi jogou apenas por Barcelona e PSG em sua carreira. Se cumprir sua fala, jamais defenderá uma equipe de seu país natal.

“Sim, acredito que o Inter Miami será o último clube da minha carreira”, afirmou.

Messi na próxima Copa?

Messi não descarta a possibilidade de jogar a próxima Copa do Mundo. Em entrevista ao Infobae publicada na semana passada, o último capitão a erguer a taça mundial disse: “Depende de como me sentir, de como estarei fisicamente e de ser realista comigo mesmo. E saber se estou à altura de poder competir e ajudar os companheiros”, iniciou.

“Ainda falta muito… falta ‘muito e pouco’, porque passa rápido, mas tem um tempo e não sei como vou estar. A idade também é uma realidade, apesar de ser um número.”

O camisa 10 teria 39 anos na Copa. Nascido em 24 de junho de 1987, Messi está convocado para a disputa da Copa América e mira seu quarto título com a seleção argentina.

O argentino assinou com o Inter Miami até dezembro de 2025. Está prevista no contrato a opção de estender o vínculo com a equipe norte-americana após mais uma temporada.

