Campeão mundial é anunciado como técnico de time B de clube europeu

O ex-atacante Fernando Torres foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico do Atlético de Madrid B. O espanhol, que foi campeão da Copa do Mundo de 2010, estava no comando da equipe de juniores do clube.

Torres chegou ao time juvenil em 2021 para fazer parte da comissão técnica e na temporada seguinte assumiu o cargo de treinador principal. Em três anos na delegação, ele conquistou dois Campeonatos Espanhóis da categoria, uma Copa dos Campeões e uma classificação inédita para a semifinal da Youth League.

O técnico falou sobre o novo desafio e se mostrou empolgado em assumir o time B do Atleti, clube que o revelou no início do século 21.

“Estou em casa e sinto uma enorme responsabilidade desde que decidi enfrentar esta nova etapa. Foram três anos de aprendizado constante. Para mim este passo é muito importante e quero ter a ambição de fazer cada dia melhor, enfrentar os desafios que vierem e a responsabilidade da melhor forma e, ao mesmo tempo, saber que não tenho pressa e que não preciso dar um passo em falso. Aceito como um grande desafio, com muita ambição e a tranquilidade de saber que estamos preparados”, afirmou.

Fernando Torres também revelou qual o principal objetivo na equipe.

“A primeira coisa é saber qual é o objetivo de uma equipe secundária, que é contribuir com muitos jogadores para a equipa principal. Temos que insistir com os jogadores que o seu sonho tem que ser jogar no Atlético de Madrid e prepará-los para a primeira equipe. A melhor maneira de fazer isso é competir e enfrentar com ambição uma categoria muito complicada, sabendo que o Atlético de Madrid exige que você dê tudo de si, tente competir o melhor possível, tenha o time no topo da tabela. Porque é isso que vai prepará-los para o que vem a seguir, espero que seja a nossa primeira equipe”, relatou.

O Atlético de Madrid B disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Na última temporada, com Luis García Tevenet no comando, os Colchoneros terminaram na nona posição do Grupo B, tendo conquistado 53 pontos em 38 jogos.

