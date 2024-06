Possível adversário do Cruzeiro na Sul-Americana contrata ‘Assassino’ (Com a estética terror, Jeison Medina é apresentado como reforço do Independiente del Valle)

Possível adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Independiente del Valle anunciou a contratação do atacante colombiano Jeison Medina, de 29 anos, nessa segunda-feira (10/6).

Apelidado de ‘Killer’ – assassino, em português -, Medina teve a contratação anunciada pelo clube equatoriano em um vídeo com a temática terror. O atacante aparece usando uma máscara em referência ao personagem fictício Jason Voorhees, da franquia de filmes Sexta-Feira 13.

Jeison Medina estava no Aucas, também do Equador, antes de chegar ao Independiente del Valle. Ele assinou contrato por três temporadas com o clube, que desembolsou 750 mil dólares (cerca de R$ 4 milhões) pela contratação.

Jeison Medina chega ao Del Valle para suprir a possível saída de Lautaro Díaz. O atacante argentino está na mira do Cruzeiro para a sequência da temporada 2024.

Adversário do Cruzeiro na Sul-Americana

O Cruzeiro enfrentará Boca Juniors ou Independiente del Valle nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os clubes da Argentina e do Equador medem forças em jogos de ida e volta no playoff E nas semanas de 17 e 24 de julho.

Vice-líder do grupo D da Sul-Americana, com 11 pontos, o Boca terá a vantagem de fazer a segunda partida na Bombonera. Já o Del Valle, mandante no primeiro confronto, encerrou o grupo F da Libertadores em terceiro, com sete pontos.

Boca e Independiente têm grande tradição na Sul-Americana, com dois títulos cada. Os argentinos levantaram a taça em 2004 e 2005, enquanto os equatorianos se sagraram campeões em 2019 e 2022.

A definição de Boca Juniors x Independiente del Valle se deu a partir do resultado de Internacional x Delfín no desfecho do grupo C. O Colorado ganhou por 1 a 0 e caiu no playoff G, tendo o Rosario Central, da Argentina, como oponente.

