Euro: vidente usa ‘ferramenta’ inusitada para prever campeão da Eurocopa (Vidente dos aspargos antevê a seleção vencedora da Euro 2024)

Nem tarô, búzios, baralho cigano ou bola de cristal. Uma vidente da Inglaterra utiliza uma “ferramenta” inusitada para fazer suas previsões. Jemima Packington, de 67 anos, é conhecida na Europa por ser a adivinha dos aspargos. A mulher, inclusive, já acertou diversas previsões apenas observando o vegetal e assim ficou famosa. Agora, ela antevê o campeão da Euro 2024.

Segundo o site inglês Daily Star, a vidente dos aspargos descobriu qual será a seleção campeã da Eurocopa.

“Uma vidente que usa espargos para prever o futuro diz que a Inglaterra vai acabar com 58 anos de sofrimento e ganhar a Euro 2024”, diz a publicação.

A forma como a vidente realiza suas previsões é ainda mais inusitada. “Jemima Packington afirma que consegue perscrutar o futuro atirando os aspargos para o ar e depois interpretando a forma como caem no chão”, revela a reportagem.

“A Inglaterra vai pôr fim a 58 anos de mágoa e a cartomante diz que a glória do Euro está escrita no vegetal. Os aspargos estão sempre a apontar para três palavras em particular: ‘It’s Coming Home’ (Está vindo para casa)”, conclui.

Acertos da vidente dos aspargos

Ainda conforme o Daily Star, a vidente dos aspargos fez previsões certeiras nos últimos anos.

A especialista teve sucesso, por exemplo, ao prever a morte da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Outro acerto envolvendo a monarquia britânica foi a saída de Harry e Meghan da família real.

Jemima Packington também acertou a saída do Reino Unido da União Europeia, apelidada de Brexit, em janeiro de 2020.

Euro 2024

A Eurocopa 2024 terá início na próxima sexta-feira (14/6). O jogo de abertura será entre Alemanha e Escócia, às 16h (de Brasília), em Munique.

