Bomba explode na porta de vestiário e deixa técnico ‘surdo’ (Imagem da parte externa do vestiário do visitante, Aldosivi, após bomba)

A partida entre San Telmo e Aldosivi, pela 19ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Argentino, no Estádio Dr. Osvaldo Baletto, na província de Buenos Aires, foi suspensa antes mesmo de começar nesse domingo (9/6). O motivo? Minutos antes do apito inicial, um indivíduo não-identificado atirou bomba caseira na porta do vestiário da equipe visitante e deixou Andrés Yllana, treinador do Aldosivi, momentaneamente surdo.

“Acabaram de atirar uma bomba por baixo da porta. O técnico foi afetado. Está surdo”, disse um integrante do elenco do time argentino, que gravou as consequências do incidente. No vídeo, é possível ver Yllana sentado, visivelmente atordoado pela bomba.

O técnico foi levado a hospital próximo do estádio. A avaliação médica indicou que ele sofreu perda auditiva bilateral (nos dois ouvidos) por barotrauma.

A partida entre San Telmo e Aldosivi foi suspensa e ainda não teve nova data definida.

O que o Aldosivi disse sobre o caso

“Devido aos acontecimentos de conhecimento público no estádio do San Telmo, o Aldosivi informa que o nosso técnico foi levado às urgências e que outros membros do pessoal sofreram ferimentos ligeiros.

O relatório médico de Andrés Ylliana indica hipoacusia bilateral devido a barotrauma. Deve permanecer em repouso durante 72 horas, continuando a medicação prescrita, e devem ser feitos estudos de monitorização para excluir outras lesões.

Da parte da instituição queremos agradecer a boa predisposição de toda a equipe que compõe a Associação Argentina de Futebol (AFA), desde o presidente Sr. Tapia, o presidente da direção Sr. Achile, toda a direção do clube San Telmo e da Aprevide, pela preocupação e disponibilidade para com a nossa delegação.

Devido ao fato, o jogo foi suspenso.”

