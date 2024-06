crédito: No Ataque Internacional

Cruzeiro e Boca Juniors? Argentinos mostram temor em voltar a enfrentar Cássio (Cássio, goleiro do Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrentará Boca Juniors ou Independiente del Valle nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os clubes da Argentina e do Equador medem forças em jogos de ida e volta no playoff E nas semanas de 17 e 24 de julho.

Com a possibilidade de ter o Cruzeiro como adversário e, consequentemente, voltar a enfrentar Cássio, os torcedores do Boca Juniors agitaram as redes sociais. A torcida argentina mostrou certo medo em ter de passar pelo goleiro.

Isso porque, em duas oportunidades, Cássio foi algoz do Boca, em ambos os casos pela Copa Libertadores. A primeira vez em que se enfrentaram, o Corinthians, time do atual goleiro do Cruzeiro na época, se sagrou campeão da competição. O ano era 2012.

Mais recentemente, em 2022, após dois empates sem gols, a classificação para as quartas de final foi para os pênaltis. Na disputa, Cássio defendeu duas cobranças do Boca Juniors, na Bombonera. O Corinthians, então, venceu por 6 a 5 e ficou com a vaga.

Veja a repercussão da torcida do Boca Juniors nas redes sociais:

che igual si pasas de ronda jugas contra el Cruzeiro de CASSIO — Gavi (@matiasgrp24) June 9, 2024

Y si pasamos Cruzeiro (el arquero es cassio) — F??ü??ø (@Facumarr) June 9, 2024

El lado de river en la libertadores: chiripa fc, desnutricion infantil fc, paraliticos fc, club atletico choripan y fernet



El lado de boca en polentamericana: el barcelona de guardiola, el madrid de los galacticos, la naranja mecanica de cruyff y cruzeiro que ataja cassio — ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? (@Leandro___99) June 9, 2024

Encima si llegamos a pasar tenemos que jugar contra el Cruzeiro de Cassio. Club meado por Dios. — AKi ( ) (@AkiHayakwa1024) June 9, 2024

Sabía cosas el tipo.



En el caso hipotético que clasifiquemos a octavos, nos volveremos a encontrar con Cassio. https://t.co/79XtmlIrhA — Bosterismo Al Palo (@DeBoke18) June 9, 2024

me acabo de enterar que el hijo de mil putas de Cassio ataja en Cruzeiro, retiro lo dicho es la llave mas dificil de la historia. — RodXeneize (@XeneizeYPocoMas) June 9, 2024

Si pasamos vamos contra el Cruzeiro de Cassio. Que pesadilla ese tipo, siempre está ahí para arruinarnos la vida. — Y Boca va. (@Riqueeee10) June 9, 2024

– Tendremos revancha vs IDV

– que bien

– pero de pasar el pipon se enfrentara a Cassio de nuevo

– pic.twitter.com/9xYLwqprrb — Facu Barker (@felker__) June 9, 2024

