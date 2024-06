Barcelona mira atacante do Getafe para repor possível saída de Vitor Roque (Vitor Roque, atacante do Barcelona)

No Barcelona desde janeiro deste ano, Vitor Roque teve apenas 353 minutos em 16 jogos. Apesar da chegada de Hansi Flick, há uma possibilidade de empréstimo do jovem de 19 anos. Por isso, o clube mira a contratação de Borja Mayoral, ex-Real Madrid e hoje no Getafe, de acordo com o jornal As.

Vitor Roque teve poucas oportunidades com Xavi no Barcelona. Contratado por 74 milhões de euros após se destacar pelo Athletico-PR, o atacante não convenceu o técnico espanhol. Em 16 partidas, o brasileiro marcou apenas dois gols e não deu nenhuma assistência.

Por sua vez, Borja Mayoral tem 27 anos e é o destaque do Getafe. O atacante foi vendido por 10 milhões de euros pelo Real Madrid ao seu clube atual e fez grande temporada.

Apesar de ter sofrido uma lesão no menisco em março que o deixou afastado do restante da La Liga, Borja foi um dos dois espanhóis com mais gols na competição – 15 em 27 jogos – ao lado de Morata, do Atlético de Madrid.

Segundo a mídia espanhola, Mayoral sabe do interesse do Barcelona e vê com bons olhos uma possível transferência ao Barça, que tem o polonês Robert Lewandowski como titular na posição.

A notícia Barcelona mira atacante do Getafe para repor possível saída de Vitor Roque foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.