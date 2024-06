Técnico exalta Savinho, ex-Atlético: ‘Melhor jogador que já tive’ (Savinho comemora gol pelo Girona)

Técnico do Girona, da Espanha, Míchel não poupou elogios ao atacante Savinho, destaque do time na atual temporada e cria da base do Atlético. O comandante disse que o brasileiro é o melhor atleta que ele já treinou.

Em entrevista à rádio espanhola RAC1, o treinador respondeu sobre a possibilidade de permanência de Savinho e dos outros destaques ofensivos do time, os ucranianos Artem Dovbyk e Viktor Tsygankov, para a próxima temporada: “Os ucranianos, penso que sim (ficarão), porque têm contrato. E Savinho, tomara. É o melhor jogador que já tive. Não sei se é atleta do Troyes ou do Manchester City, mas sei que não é nosso jogador. Vamos conversar mais à frente“.

O brasileiro, contudo, não deve continuar no Girona para 2024/2025. Ao que tudo indica, ele será jogador do Manchester City, gigante da Inglaterra, a partir de julho. O time treinado por Pep Guardiola acertou a contratação de Savinho em fevereiro, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano. Detentor de 12,5% dos direitos econômicos do atleta, o Galo deve lucrar com a transferência.

O cria do Galo pertence ao Troyes, da França, mas está emprestado ao Girona desde julho de 2023. Os dois clubes pertencem ao Grupo City, que comanda o Manchester City. O time inglês é a principal entre os controlados pela empresa, logo, era esperado que Savinho seria vendido para a equipe caso se destacasse.

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, o Grupo City chegou a recusar ofertas de 30 milhões de euros (cerca de R$ 159,2 milhões na cotação atual) de outros clubes do futebol europeu por Savinho. Esses valores, portanto, devem servir de referência para a negociação.

Savinho e Míchel: parceria de sucesso

Savinho é um dos grandes destaques do Girona de Míchel, time sensação da temporada 2023/2024 na Espanha.

A equipe ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 74 pontos conquistados – acima dos gigantes Barcelona (terceiro, com 73 pontos) e Atlético de Madrid (quarto, com 67).

Nesse sábado (5/5), o Girona garantiu classificação inédita para a Champions League, após vencer o Barça por 4 a 2, de virada, no Estádio Montillivi, em Girona, pela 34ª rodada da liga nacional. Savinho foi decisivo: deu assistência para o atacante Portu marcar o gol que selou a vitória.

O ex-Atlético marcou 10 gols e distribuiu nove assistências em 37 partidas disputadas pelo time de Míchel. Ele é o maior assistente e o terceiro maior artilheiro da equipe na temporada.

O ótimo desempenho de Savinho na Espanha rendeu a ele a primeira convocação para a Seleção Brasileira, em março de 2024, para a disputa de amistosos contra Inglaterra, em Wembley (Brasil venceu por 1 a 0 e Sávio estreou pela amarelinha), estádio localizado em Londres, e contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri (partida terminoeu empatada em 3 a 3).

Savinho no Atlético

Apesar das grandes expectativas da torcida, Savinho foi pouco aproveitado pelo Atlético. Acionado em jogos do profissional nos anos de 2021 e 2022, o atacante marcou dois gols e ofereceu uma assistência em 27 partidas com a camisa preta e branca.

Savinho foi vendido pelo Galo ao Troyes, da França (clube pertencente ao Grupo City), em junho de 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 35,6 milhões na cotação da época). O atleta, de toda forma, sequer chegou a atuar pelo time francês, tendo sido emprestado ao PSV, da Holanda, antes de defender o Girona.

A notícia Técnico exalta Savinho, ex-Atlético: ‘Melhor jogador que já tive’ foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne.