Nesse domingo (5/5), o Sporting alcançou o 20º título do Campeonato Português. O destaque do elenco é Viktor Gyökeres. Na estatística que considera gols em ligas nacionais, o atacante sueco ultrapassou Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Erling Haaland, do Manchester City.

Gyökeres chegou a 27 gols no Português ao marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Portimonense, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 32ª rodada. O atacante também soma cinco gols na Europa League, seis na Taça de Portugal e três na Taça da Liga.

Ao comparar os artilheiros das ligas europeias, o sueco ocupa posição de destaque: é o quarto, à frente de Mbappé e Haaland. Quem lidera a lista é Harry Kane, do Bayern de Munique.

O camisa 9 pode melhorar ainda mais os seus números, visto que o Sporting enfrentará Estoril (fora) e Desportivo Chaves (casa) nas duas últimas rodadas da Liga de Portugal. Os Leões ainda vão decidir a Taça contra o Porto, no dia 26 de maio.

Artilheiros em ligas europeias

Harry Kane (Bayern de Munique, Alemanha) – 36 gols Imre Badalassi (Tre Penne, San Marino) – 28 gols Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar, Holanda) – 28 gols Viktor Gyökeres(Sporting, Portugal) – 27 gols Luuk de Jong (PSV, Holanda) – 27 gols Kylian Mbappé (PSG, França) – 26 gols Sehrou Guirassy (Stuttgart, Alemanha) – 25 gols Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra) – 25 gols Andy Ryan (Larne, Irlanda do Norte) – 25 gols Kévin Denkey (Cercle Brugge, Bélgica) – 25 gols

Quem é Viktor Gyökeres?

Nascido em Estocolmo, na Suécia, Gyökeres completará 26 anos no dia 4 de junho. Curiosamente, o atacante de 1,87m está na primeira temporada disputando a divisão de elite de um país.

Na Inglaterra, Viktor jogou três edições da EFL Championship (2ª divisão). Em sua melhor participação, em 2022/23, marcou 21 gols em 49 jogos pelo Coventry. Na Alemanha, disputou 26 partidas da Segunda Divisão Alemã pelo St. Pauli e fez sete gols.

O centroavante começou a carreira no Brommapojkarna, da Suécia. Por lá, participou somente da Terceira e da Segunda Divisão.

Hoje, Gyökeres está muito bem cotado no mercado da bola. Arsenal e Chelsea, gigantes da Premier League, são dois dos interessados no goleador. Sua multa rescisória no Sporting é avaliada em 100 milhões de euros (R$ 546 milhões).

