Alex, ídolo do Cruzeiro, pode treinar time europeu (Alex passou uma semana no Cruzeiro com Pepa em julho de 2023)

O Antalyaspor, da Turquia, negocia a contratação de Alex, ídolo do Cruzeiro. O ex-jogador pode ser o novo técnico do clube da cidade de Antália. A informação foi divulgada nessa segunda-feira (6/5), na rede social X (antigo Twitter), pelo jornalista turco Salim Manav.

“O Antalyaspor chegou a um acordo com Alex de Souza para o cargo de técnico. Alex de Souza viajou para Antália durante a semana”, noticiou Manav.

A primeira experiência de Alex como treinador foi no comando do time sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022. No ano seguinte, ele foi o técnico do Avaí em uma curta passagem. Comandou a equipe em 18 jogos (seis vitórias, quatro empates e oito derrotas). Sob o comando do ex-jogador, o Leão marcou 22 gols e sofreu 25.

Em 2023, com Alex, o Avaí foi eliminado pelo Criciúma nas quartas de final do estadual e caiu para o Retrô na primeira fase da Copa do Brasil.

Ainda no ano passado, pouco depois de ser desligado do Avaí, o ídolo do Cruzeiro fez um estágio no time celeste, quando a equipe era treinada pelo português Pepa.

