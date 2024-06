crédito: No Ataque Internacional

Cruzeiro volta a vencer partida internacional após cinco anos (Cruzeiro venceu o Alianza por 2 a 0 na quarta rodada da Sul-Americana)

Depois de cinco anos de espera, o Cruzeiro voltou a ganhar uma partida internacional. Com gols de Lucas Silva, Arthur Gomes e Rafael Elias, a Raposa venceu o Alianza por 3 a 0, nesta terça-feira (7/5), no Estádio Armando Maestre Pajaveau, em Valledupar, na Colômbia.

Esse resultado levou o Cruzeiro à vice-liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana. O time celeste conquistou seis pontos em quatro jogos no torneio. Antes de vencer o Alianza, a Raposa havia fechado o primeiro turno com três empates.





Último vitória internacional do Cruzeiro

O último triunfo do Cruzeiro em um jogo internacional foi diante do Deportivo Lara, que encerrou suas atividades em fevereiro de 2023. A equipe foi excluída do campeonato e de todo o futebol venezuelano por causa de grave crise financeira.

Em abril de 2019, o Cruzeiro venceu o Rojinegro por 2 a 0, no Estádio Metropolitano de Fútbol de Lara, na quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Os gols foram marcados pelos centroavantes Fred e Sassá.

Raposa ficou ausente de torneios continentais por cinco anos

Os torcedores celestes precisaram aguardar meia década para poder ver o time de volta ao cenário continental. Nas últimas quatro temporadas, o Cruzeiro esteve por três vezes consecutivas na Série B e só retornou à elite em 2023.

Depois de viver altos e baixos ao longo do último ano, os cruzeirenses celebraram a classificação para a Sul-Americana no fim do Campeonato Brasileiro. A última participação da equipe mineira em uma competição internacional havia sido na Libertadores de 2019.

Mesmo começando bem o torneio, o Cruzeiro não conseguiu se sair bem no mata-mata. A Raposa fez 15 dos 18 pontos possíveis em uma chave que tinha Emelec, do Equador; Huracán, da Argentina; e Deportivo Lara.

Na etapa seguinte, o Cruzeiro enfrentou e empatou duas vezes por 0 a 0 com o futuro finalista River Plate. A eliminação nas oitavas de final ocorreu dentro do Mineirão, em disputa de pênaltis que terminou com vitória argentina por 4 a 2.

