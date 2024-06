Campeão mundial ‘lutará’ com clube da Premier League para disputar Olímpiada de Paris (Emiliano Martinez quer defender a Seleção Argentina na Olimpíada de Paris'2024)

O goleiro da Seleção Argentina, campeã mundial na Copa do Mundo de 2022, Emiliano Martínez, afirmou nesta quarta-feira (5/6) que está disposto a “lutar um pouco mais” com o clube inglês Aston Villa para que possa participar da Olimpíada de Paris’2024 com a Albiceleste.

“É um desejo disputar os Jogos Olímpicos, mas não depende só de mim. O clube (Aston Villa) já me bloqueou muitas vezes. Vou jogar a Copa América e depois tomar uma decisão. Com o clube, que não liberou nenhum jogador da seleção, não está 100% definido”, disse Martínez à imprensa argentina.

O goleiro do Aston Villa falou durante a concentração em Miami da seleção albiceleste, que fará dois amistosos no dia 9 de junho contra o Equador e no dia 14 de junho contra a Guatemala para completar a preparação para a Copa América dos Estados Unidos-2024.

Mas Martínez, de 31 anos, também quer ser um dos jogadores com mais de 23 anos que a seleção pode levar à competição olímpica de futebol, onde a Argentina buscará o ouro pela terceira vez, depois das vitórias em Atenas’2004 e Pequim’2008.

“Sempre coloco a seleção argentina em primeiro lugar e se tiver que brigar com o clube, o farei”, alertou Martínez ao canal TyC Sports.

“O mais importante é a Copa América e depois os Jogos Olímpicos. Meu sonho é ganhar a medalha de ouro”, acrescentou ‘Dibu’ Martínez, ciente de que Paris-2024 não é uma competição da Fifa e, portanto, os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores.

Martínez fará parte da seleção argentina que disputará a Copa América a partir do próximo dia 20 de junho e, caso chegue à final, até 14 de julho, enquanto a competição olímpica de futebol acontecerá entre 24 de julho e 9 de agosto, uma semana antes do início da Premier League.

Após ter um excelente desempenho na Copa do Mundo do Catar, Martínez foi premiado com a Luva de Ouro como melhor goleiro do torneio e depois recebeu o prêmio Fifa The Best de melhor goleiro.

A Argentina estreará no torneio olímpico de futebol contra o Marrocos no dia 24 de julho, no Parque dos Príncipes, em Paris. Depois, enfrentará o Iraque no dia 27 desse mês em Lyon, e no mesmo local vai jogar contra a Ucrânia três dias depois.

