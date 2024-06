Ex-jogador do São Paulo está desaparecido há 10 dias, diz presidente do Vélez

O nome de Ricardo Centurión voltou a ser relacionado com polêmicas. Desta vez, as pessoas ao redor do ex-jogador do São Paulo estão preocupadas com o paradeiro dele. Segundo Fabián Berlanga, presidente do Vélez, atual clube, o atacante está desaparecido há 10 dias.

Em entrevista à Rádio La Red, o dirigente detalhou que o atleta de 31 anos sumiu de um dia para o outro e que desligou o aparelho celular.

Não sabemos nada sobre Centurión. Desapareceu de um dia para o outro. Estamos preocupados. Estamos tentando localizá-lo pelo Google Maps. Ele desligou o telefone e não conseguimos localizá-lo. Faz mais de 10 dias que ele desapareceu Fabián Berlanga, presidente do Vélez, sobre paradeiro de Centurión

Em dezembro do ano passado, o atacante testou positivo para cocaína após abordagem da Divisão de Intervenções Rápidas e Serviços Especiais da Argentina. No momento do teste, ele estava dirigindo. O argentino também já passou por problemas relacionados à dependência alcoólica e à violência de gênero.

“Está se recuperando. Estamos dando a ele todas as possibilidades de treinar. Esperamos recuperá-lo como pessoa e dar-lhe a oportunidade de estar no grupo, de ser mais um. A partir daí, se estiver tudo bem, vamos tratá-lo como mais um jogador”, completou Fabián Berlanga.

Desempenho de Centurión

Centurión defendeu equipes importantes durante a carreira. Ele começou no Racing-ARG. Depois, passou por Genoa-ITA, São Paulo, Boca Juniors-ARG, Atlético San Luis-MEX, Vélez Sarsfield-ARG e Barracas-ARG.

No último ano, com a camisa do Barracas, entrou em campo apenas 10 vezes – distribuiu uma assistência. Nesta temporada, pelo Vélez, ainda não atuou. Estava separado do grupo principal, realizando treinamentos específicos.

A última vez que o argentino jogou oficialmente, inclusive, foi em 16 de abril de 2023. No empate entre Vélez e Barracas por 0 a 0, pela Liga Argentina. Em fevereiro deste ano, foi relacionado para o confronto com o Sportivo Las Parejas, mas permaneceu no banco durante os 90 minutos.

No São Paulo entre 2015 e 2016, o atacante jogou 80 partidas, marcou oito gols e deu uma assistência.

Em toda a carreira como profissional, conquistou três títulos: dois do Campeonato Argentino (2017 e 2019) e um da Liga Argentina (2015).

