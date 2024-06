Clube faz ‘funeral’ com caixões e torcida no estádio após declarar falência

Clube faz ‘funeral’ com caixões e torcida no estádio após declarar falência (Torcedores do Oostende carregam "caixão" durante "funeral" do clube)

O KV Oostende, clube de futebol da Bélgica, foi à falência e fez um ‘funeral’ em seu estádio com a presença da torcida no domingo (2/6).

O evento, organizado pelo próprio Oostende, contou com caixões espalhados ao redor do gramado. Os mascotes do clube interagiram com torcedores, que se ‘despediram’ do time.

O Oostende foi declarado falido pelo Tribunal do Comércio de Bruges. O clube acumula dívidas e perdeu sua matrícula na liga belga e, por isso, não poderia disputar nenhuma competição profissional.

Em nota divulgada, o clube belga assumiu que tem uma dívida federal de 232 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão). Esta quantia precisaria ser paga até junho para que o Oostende pudesse continuar usando o nome atual. A diretoria também alegou que esta quantia poderia ter um acréscimo de “centenas de milhares de euros” por processos judiciais que devem aparecer em breve. Por isso, a opção por decretar falência.

Recomeço

Um recomeço é possível. O clube pode ser refundado, mas com outro nome e precisará começar no cenário nacional a partir da quarta divisão.

Há também uma outra solução mais viável. O Oostende pode se fundir com uma equipe profissional no raio de 30km da sua atual localização para recomeçar em uma divisão acima da quarta. A diretoria disse que já trabalha por essa hipótese.

Segunda divisão e dono trancado no banheiro

O Oostende viveu verdadeira derrocada nos últimos anos. A equipe viveu seu auge na temporada 2016/2017, quando chegou a disputar a fase preliminar da Europa League e foi eliminada pelo Olympique de Marselha.

Desde então, vinha de campanhas medianas no Campeonato Belga e foi rebaixado na temporada 2022/2023. No ciclo atual, fechou a sua campanha na Segunda Divisão com um modesto 13° lugar, com 32 pontos somados, quatro a mais que a primeira equipe rebaixada ao terceiro nível.

Em janeiro, torcedores do Oostende prenderam Paul Conway, empresário que era dono do clube, em um banheiro. O fato se deu após uma derrota da equipe que deixou a torcida irritada.

O Oostende tem apenas dois títulos em sua história. A equipe belga conquistou duas vezes a Segunda Divisão belga (1997/98 e 2012/13). O time também foi vice-campeão da Copa da Bélgica na temporada 2016/17.

