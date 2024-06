Quem usará a camisa 10 do Brasil? Veja numeração para amistosos e Copa América (A lendária camisa 10 da Seleção Brasileira segue com Rodrygo)

A CBF divulgou nesta terça-feira a numeração dos jogadores para os amistosos contra México e Estados Unidos e, posteriormente, para a Copa América. O atacante Endrick, ex-Palmeiras e agora do Real Madrid, vestirá a camisa nove do Brasil. Rodrygo, que também pertence ao time espanhol, será o 10.

Esta será a primeira vez de Endrick utilizando a camisa nove da Seleção principal. O jovem atacante, de apenas 17 anos, utilizou o número 21 nos últimos amistosos do Brasil, contra Inglaterra e Espanha, nos quais marcou gols.

Rodrygo segue sendo o dono da camisa 10 da Seleção Brasileira, utilizada por Neymar nos últimos anos. No entanto, como o atleta do Al-Hilal não foi convocado por lesão, o atacante ex-Santos fica com o número.

Vinicius Júnior segue sendo o camisa sete do Brasil. Guilherme Arana, do Atlético, e Rafael, do São Paulo, que atuam em solo brasileiro, ficaram com as camisas 16 e 23, respectivamente.

O Brasil estreia na Copa América no próximo dia 24, diante da Costa Rica. Contudo, a Seleção entra em campo nos dias 8 e 12 para os amistosos contra México e Estados Unidos, respectivamente.

Veja a numeração da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson – 1

Bento – 12

Rafael – 23

Laterais

Danilo – 2

Guilherme Arana – 16

Wendell – 6

Yan Couto – 13

Zagueiros

Éder Militão – 3

Marquinhos – 4

Beraldo – 17

Bremer – 25

Gabriel Magalhães – 14

Meias

Andreas Pereira – 19

Bruno Guimarães – 5

Douglas Luiz – 18

Ederson – 24

João Gomes – 15

Lucas Paquetá – 8

Atacantes

Pepê – 26

Endrick – 9

Evanílson – 21

Gabriel Martinelli – 22

Raphinha – 11

Rodrygo – 10

Savinho – 20

Vinicius Junior – 7

