Técnico e jogador de seleção acusam canal de racismo por enquete com torcedores (Julian Nagelsmann assumiu o comando técnico da Seleção Alemã em setembro de 2023)

Julian Nagelsmann, técnico da Seleção Alemã, denunciou o Canal ARD, da Alemanha, em entrevista concedida no último domingo (2/6), por uma enquete racista feita com os espectadores. A enquete questionava se a equipe nacional deveria contar com mais jogadores brancos no elenco – 21% dos participantes responderam que sim.

“Esta pergunta é uma loucura. Há pessoas na Europa que tiveram de fugir devido à guerra, a fatores econômicos, a catástrofes ambientais, pessoas que simplesmente querem ser acolhidas”, disse Nagelsmann em tom de incredulidade.

O lateral-direito do Bayern de Munique Joshua Kimmich já havia denunciado a enquete como racista anteriormente. No último sábado, ele foi perguntado se essa questão era discutida dentro da equipe.

“Esse não tem sido um assunto dentro do time. Qualquer pessoa que cresceu no futebol sabe que isso é um absurdo. O futebol une pessoas de diferentes cores de pele e religiões, e é disso que se trata. Eu sentiria falta de muitos jogadores se eles não estavam aqui. Então isso é absolutamente racista. Essa pesquisa é absolutamente contraproducente”, disse.

Nagelsmann ainda adereçou as falas dos jogador e concordou.

“O Josh (Kimmich) respondeu muito bem, com uma declaração muito clara e ponderada. Eu vejo isto exatamente da mesma forma. (…) Temos de perguntar o que estamos fazendo neste momento. O esporte desempenha um papel importante na nossa sociedade, a seleção nacional é um forte exemplo de integração”, afirmou o treinador alemão.

Em defesa, o Canal ARD afirmou ter feito o inquérito depois de um repórter que estava trabalhando em um documentário sobre futebol e diversidade ter sido repetidamente questionado sobre a composição da seleção alemã.

“Estamos disputando um Campeonato Europeu para todos no país. Espero nunca mais ler sobre uma pesquisa tão ruim.”, concluiu Nagelsmann.

A notícia Técnico e jogador de seleção acusam canal de racismo por enquete com torcedores foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.