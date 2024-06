O lance mágico de Vini Jr que mudou a história da Champions (O norueguês Julian Ryerson teve a dura missão de marcar Vinicius Júnior na final da Champions)

Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior brilhou. O melhor jogador da Champions League 2023/24 marcou o segundo e decisivo gol na final, mas, antes disso, já havia sido importante em um lance mágico que mudou a história da decisão. Craque brasileiro, Vini Jr foi o grande protagonista do Real Madrid na 15ª conquista da Liga dos Campeões, a qual foi confirmada no sábado (1/6), no Wembley, em Londres, com a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

Autor do gol que decretou o título para o clube espanhol, Vinicius Júnior foi eleito nesta segunda-feira (3/6) o melhor jogador da atual edição da Liga dos Campeões e é o grande favorito à Bola de Ouro. As atuações decisivas do brasileiro foram cruciais para que o Real Madrid alcançasse mais uma glória europeia.

Além do gol na final – o qual fez Vini quebrar dois recordes -, o camisa 7 merengue marcou dois gols na partida de ida da semifinal diante do Bayern de Munique, na Alemanha, deu duas assistências no primeiro jogo das quartas de final contra o Manchester City, na Espanha, e foi decisivo nas oitavas de final com uma bola na rede diante do RB Leipzig.

E a trajetória de seis gols e quatro assistências em 10 jogos de Champions League foi coroada com uma atuação brilhante na final, com direito a uma bola na rede e um lance mágico que gerou o primeiro gol – o qual não teve a participação direta de Vini.

Lance mágico de Vini Jr na final

No minuto 28 da segunda etapa, Toni Kroos bateu escanteio, e Dani Carvajal cabeceou forte para balançar a rede do Wembley. Só que antes de liderar o placar, o Real Madrid teve dificuldades.

Favorito ao título, o time de Carlo Ancelotti viu o rival Borussia Dortmund dominar o primeiro tempo: foram oito finalizações dos alemães contra duas dos espanhóis nos 45 minutos iniciais. O Real não estava bem na partida até Vinicius Júnior aparecer com uma jogada genial.

Aos 27 do segundo tempo, o brasileiro recebeu na esquerda, passou o pé direito sobre a bola e deu um lindo toque com o pé esquerdo para dar uma “caneta” em Julian Ryerson, lateral do Borussia. Um lance mágico de Vini Jr.

Depois deste drible, o camisa 7 tentou avançar e foi desarmado pela defesa do Dortmund, que afastou a bola e cedeu escanteio para o Real. No segundo tiro de canto desta sequência, Kroos encontrou Carvajal, e o espanhol abriu o placar, ou seja, o “coelho tirado da cartola” por Vinicius deu origem ao primeiro gol do Real Madrid na 15ª conquista da UEFA Champions League.

