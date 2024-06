crédito: No Ataque Internacional

Cristiano Ronaldo reage a acerto de Mbappé com Real Madrid

Cristiano Ronaldo reage a acerto de Mbappé com Real Madrid (Mbappé publicou foto ao lado de Cristiano Ronaldo para celebrar acerto com Real Madrid)

Ídolo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo reagiu a chegada do atacante Kylian Mbappé ao clube espanhol. O artilheiro português comentou na publicação que o astro francês fez no Instagram nesta segunda-feira (3/6).

Na postagem, Mbappé compartilhou uma série de fotos dele, quando jovem, no CT do Real Madrid. Uma das imagens, inclusive, é ao lado de Cristiano Ronaldo.

“Muito feliz e orgulho de fazer parte do clube dos meus sonhos. É impossível explicar o quão feliz e emocionado estou me sentindo neste momento”, diz trecho da publicação do francês.

O eterno camisa 7 merengue, então, respondeu: “Minha vez de assistir. Ansioso para te ver brilhando no Bernabéu (Santiago, estádio do Real Madrid)”.

Kylian Mbappé no Real Madrid

Após deixar o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé foi anunciado como reforço do Real Madrid. Aos 25 anos, o astro francês assinou com o clube espanhol por cinco temporadas.

No time comandado por Carlo Ancelotti, ele jogará ao lado de estrelas como o meio-campista Jude Bellingham e os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo.

