Veja quem foi o artilheiro da Champions League 23/24 (Mbappé, ex-PSG, e Harry Kane, do Bayern de Munique, foram os artilheiros da Champions 23/24)

O Real Madrid levantou a 15ª taça da Champions League, neste sábado (1/6), ao vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley. O artilheiro do torneio, contudo, não é madridista. No topo do ranking de goleadores estão os atacantes Mbappé, ex-PSG, e Harry Kane, do Bayern de Munique.

Tanto o francês Mbappé quanto o britânico Kane tem oito gols cada – em 12 partidas disputadas. O PSG, time que o francês defendeu durante a temporada, caiu na semifinal para o Borussia Dortmund. O Bayern, de Kane, foi eliminado também nas semis, pelo Real Madrid.

Em seguida na lista, aparece outro francês. O atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, marcou seis gols. A equipe caiu nas quartas de final para o Borussia.

Com o mesmo número de gols, vem o norueguês Haaland, do Manchester City, eliminado também nas quartas de final, pelo Real Madrid. E o brasileiro Vinícius Júnior, que marcou o segundo gol do título, neste sábado.

Veja o top 5 de artilheiros da Champions

Mbappé – 8 gols

Harry Kane (Bayern de Munique) – oito gols

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) – 6 gols

Haaland (Manchester City) – 6 gols

Vinícius Júnior (Real Madrid) – 6 gols

