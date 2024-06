Real Madrid campeão! Última derrota na final da Champions foi há mais de 40 anos (Real Madrid se sagrou campeão europeu em 2023/24 ao vencer o Dortmund por 2 a 0)

Ninguém segura o Real Madrid! Neste sábado (1º/6), o time espanhol confirmou o favoritismo na final da Champions League e conquistou o 15º título ao vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0, no Wembley Stadium, em Londres, na Inglaterra. Carvajal, aos 28 minutos do segundo tempo, e Vini Jr, aos 37, marcaram os gols do triunfo merengue diante de mais de 86 mil torcedores.

Além do troféu em 2023/24, o Real ganhou em 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22.

As 15 taças do clube de Madri representam mais que o dobro do segundo colocado, o Milan, sete vezes vencedor da Liga dos Campeões.

Quando foi a última derrota do Real Madrid na final da Liga dos Campeões?

O Real Madrid se sagrou campeão em 15 das 18 finais que disputou na Liga dos Campeões. Assim, é preciso voltar bastante ao tempo para saber quando ocorreu a última derrota na decisão. O ano era 1981 e o adversário o Liverpool, da Inglaterra.

No Parque dos Príncipes, em Paris, o Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0. O lateral-esquerdo Alan Kennedy fez o único gol aos 37 minutos do segundo tempo, após ajeitar a bola no peito, livrar-se da marcação de García Cortés e chutar quase sem ângulo na saída do goleiro Agustín Rodríguez.

Na decisão de 43 anos atrás, o Real era dirigido por Vujadin Boškov. A equipe entrou em campo com Agustín; García Cortés, García Navajas, Sabido e Camacho; Del Bosque, Ángel e Stielike; Juanito, Cunningham e Santillana.

As outras duas derrotas foram para Benfica, em 1962/63, e Inter de Milão, em 1963/64.

A notícia Real Madrid campeão! Última derrota na final da Champions foi há mais de 40 anos foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.