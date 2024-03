Ronaldo é sócio de empresa que trabalha com Rodrygo, Stephen Curry e Simone Biles (Ronaldo, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro)

Dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, o empresário Ronaldo Nazário também investe na área de marketing esportivo.

Ele é sócio da empresa Octagon, que tem contrato com grandes estrelas do esporte, como o atacante Rodrygo, do Real Madrid, o armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, e a ginasta Simone Biles.

A empresa é uma das maiores do ramo no mundo e trabalha com atletas de basquete, baseball, futebol americano, golfe, tênis, hóquei e rúgbi, entre outros.

Ronaldo foi um dos responsáveis pela chegada de Rodrygo à Octagon.

“Vejo em Rodrygo um dos melhores meias-atacantes do mundo nos próximos anos e esse potencial aumenta a responsabilidade sobre todas as ações que o envolvem no extracampo. Uma gestão profissional de carreira é fundamental para o seu sucesso, assim como foi pro meu. É essa a missão da Octagon na parceria firmada. Temos muito trabalho pela frente e estamos animados”, disse Ronaldo.

Octagon

A Octagon é uma agência global com 50 escritórios em 22 países.

“Gostamos de trabalhar com perfis de profissionais diferentes e complementares e atuamos tanto no esporte como no entretenimento, desempenhando com excelência nas áreas de consultoria, planejamento, desenvolvimento e criação de projetos e eventos”, diz o site da empresa.

A empresa tem escritórios que trabalham de forma especializada em determinadas regiões, como é o caso da Octagon Brasil.

A notícia Ronaldo é sócio de empresa que trabalha com Rodrygo, Stephen Curry e Simone Biles foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.