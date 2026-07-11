Na Guerra Civil Espanhola, a batalha não era travada apenas com fuzis e artilharia. Também acontecia através das lentes das câmeras. Pela primeira vez, fotógrafos acompanharam os combates de maneira tão próxima que o mundo passou a enxergar a guerra quase em tempo real. Nenhum deles se tornaria tão importante quanto Robert Capa.
Nascido na Hungria com o nome Endre Erno Friedmann, Capa chegou à Espanha em 1936 acompanhado da fotógrafa alemã Gerda Taro. Jovens, idealistas e apaixonados tanto pela fotografia quanto um pelo outro, acreditavam que a câmera poderia revelar ao mundo o verdadeiro rosto da guerra. E conseguiram.
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Enquanto muitos profissionais registravam soldados perfilados ou cidades destruídas após os combates, Capa buscava algo diferente. Queria fotografar o instante em que a história acontecia. Para isso, aproximava-se o máximo possível da linha de frente, dividindo riscos com os próprios combatentes. Foi durante essa cobertura que nasceu uma das fotografias mais famosas de todos os tempos.
Em 5 de setembro de 1936, na região de Cerro Muriano, sua câmera registrou um miliciano republicano aparentemente no momento em que era atingido por um disparo. O homem surge inclinado para trás, com o rifle escapando das mãos e o corpo perdendo o equilíbrio.
A imagem ficou conhecida como “O Soldado Caído". Publicada primeiro na revista francesa “Vu” e, depois, na norte-americana “Life”, a fotografia percorreu o mundo em poucas semanas.
Para milhões de pessoas, foi a primeira vez que a morte em combate deixava de ser apenas uma descrição escrita para ganhar um rosto.
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A fotografia redefiniu o fotojornalismo. Durante décadas, foi considerada a representação perfeita do instante em que a guerra interrompe uma vida. O enquadramento simples e a aparente espontaneidade transformaram a imagem em um dos maiores marcos da fotografia documental.
Mas a fama trouxe uma controvérsia que permanece até hoje. Seria aquela morte real?
Ao longo dos anos, pesquisadores analisaram a paisagem, compararam sombras, revisaram documentos e até contestaram o local onde a fotografia teria sido feita.
Outros levantaram a hipótese de que a imagem pudesse ter sido registrada por Gerda Taro, e não por Robert Capa.
Nenhuma investigação, porém, conseguiu apresentar uma resposta definitiva. A ausência dos negativos originais manteve viva uma das maiores discussões da história da fotografia.
Independentemente da autoria ou da polêmica, seu impacto jamais diminuiu.
Da mesma forma que a pintura inigualável “Guernica”, de Pablo Picasso, a fotografia ultrapassou a Guerra Civil Espanhola e passou a representar todas as guerras. Tornou-se um símbolo da fragilidade humana diante da violência e ajudou a consolidar a ideia de que uma única imagem pode resumir um acontecimento histórico inteiro.
A experiência espanhola também marcou profundamente a vida de seus protagonistas.
Em julho de 1937, Gerda Taro morreu durante a Batalha de Brunete, atropelada por um tanque republicano em retirada. Tinha apenas 26 anos e entrou para a história como uma das primeiras fotojornalistas a perder a vida cobrindo um conflito armado.
A morte da companheira abalou profundamente Capa, mas não interrompeu sua carreira.
Nos anos seguintes, ele acompanhou os principais conflitos do século XX. Fotografou a campanha do Norte da África, registrou o desembarque aliado na Normandia durante o Dia D e esteve presente em diversas frentes da Segunda Guerra Mundial.
Em 1947, ao lado de Henri Cartier-Bresson, David "Chim" Seymour, George Rodger e William Vandivert, fundou a Magnum Photos, agência que revolucionou o fotojornalismo ao colocar os próprios fotógrafos no controle de seus negativos e de suas histórias.
Capa costumava repetir uma frase que se transformou em lema para gerações de fotógrafos: "Se suas fotos não são boas o bastante, é porque você não está perto o suficiente.’’
Mais do que um conselho técnico, era uma filosofia de trabalho. Ele acreditava que fotografar significava compartilhar o risco, compreender as pessoas retratadas e estar presente quando a história acontecia.
Em 1954, morreu ao pisar em uma mina terrestre durante a Guerra da Indochina, no atual Vietnã.
Sua trajetória começou a ganhar projeção mundial na Espanha. Foi ali que Robert Capa descobriu que uma fotografia poderia fazer mais do que registrar um conflito: poderia transformar-se em memória, denúncia e consciência coletiva.
Quase um século depois, suas imagens continuam lembrando que, por trás de toda guerra, existem vidas interrompidas muito antes de qualquer vitória ser anunciada.
Morte, luta e amor na guerra na Espanha
Federico García Lorca
Quando a Guerra Civil Espanhola começou, Lorca era o escritor vivo mais admirado do país. Preso e executado por milicianos nacionalistas em agosto de 1936, tornou-se o maior símbolo da perseguição a artistas e intelectuais. Seu corpo nunca foi encontrado, e sua morte permanece como uma das maiores feridas culturais da Espanha.
Ernest Hemingway
Como correspondente de guerra, Hemingway acompanhou os combates de perto e transformou sua experiência na Espanha em reportagens e no romance “Por Quem os Sinos Dobram”, uma das obras mais marcantes sobre o conflito.
Martha Gellhorn
Correspondente de guerra do século 20, chegou à Espanha para cobrir a Guerra Civil e conheceu Hemingway no Hotel Florida, em Madri. O caso entre os dois nasceu em meio aos bombardeios e às reportagens do conflito. Sua cobertura destacou o sofrimento da população civil e ajudou a redefinir o papel das mulheres no jornalismo de guerra.
George Orwell
Voluntário nas milícias republicanas, Orwell combateu nas trincheiras, foi ferido por um tiro no pescoço e registrou suas experiências em “Homenagem à Catalunha”, relato essencial sobre a Guerra Civil Espanhola.